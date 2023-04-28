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Yaralı yaban hayvanları Van’daki rehabilitasyon merkezinde iyileştiriliyor

28.04.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da bilinçsiz avlanmanın hedefi olan ve çeşitli nedenlerle yaralanıp bitkin düşen yaban hayvanları, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakılıyor.

Yaralı yaban hayvanları Van’daki rehabilitasyon merkezinde iyileştiriliyor

Van YYÜ bünyesinde 11 yıl önce kurulan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, tam donanımlı ameliyathaneleri, röntgen odaları ve son sistem cihazlarıyla avcıların vurduğu ya da insanların bitkin halde bulduğu hayvanlar için tedavi kapısı oldu. Hakkari, Bitli ve Muş’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, polis ve jandarma hayvan durum izleme (HAYDİ) ekipleri ile duyarlı vatandaşlar tarafından getirilen hayvanların yeniden hayat bulduğu merkezde, tedaviler veteriner hekimler tarafından titizlikle yapılıyor.

Tedavilerinin ardından rehabilitasyon süreci başlatılan hayvanlardan durumu iyi olanlar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor, doğaya salınma imkanı bulunmayanlar da merkezde oluşturulan alanda barındırılıyor.
Merkezde Van Gölü havzasından yaralı olarak gelen bütün yaban hayvanların tedavisini yaparak tekrar doğal hayatlarına bıraktıklarını ifade eden Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Merkezimize yılın her gününde her haftasında, her ayında ve her mevsiminde farklı farklı yaban hayvanları geliyor. Biz hangi ay ve hangi mevsimde merkezimize gelecek olan hayvanları bildiğimiz için ona yönelik hazırlıklarımız yapıyoruz. Bahar mevsiminde yuvadan düşmeler, erken ayrılmalar. Av sezonu açıldığında silahla yaralanmalar. Kış mevsiminde de bazen açlığa bağlı olarak bitkin düşmüş hayvanlar geliyor. Merkezimize bir senenin içerisinde binin üzerinde yaban hayvanı geliyor. Biz de burada bunların tedavisini yapıp tekrar doğaya kazandırıyoruz” dedi.

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