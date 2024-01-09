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Yaralı yaban keçisine şefkat eli

09.01.2024 09:17 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da bir dere içerisinde yaralı ve bitkin halde bulunan koruma altındaki yavru yaban keçisini kendi keçi sürülerinin içerisine katan besiciler önce tedavi etti sonra da yaralı yaban keçisini elleriyle besledi.

Yaralı yaban keçisine şefkat eli

Erzincan’ı Başpınar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Mehmet Gezer ile Soner Gezer, yaylada keçilerini otlattıktan sonra dönüş yolunda bir derenin içerisinde hareketsiz duran yaban keçisini gördüler. Yavru yaban keçisine yaklaşarak ayaklanması için ses çıkaran Gezer ailesi tepki vermeyen keçinin yaralı olduğunu anladı. Biraz daha yaklaşınca arka ayağında ki derin yarayı gördüler. Çevrede ki başka yaban hayvanları tarafından dada fazla zarar görmesini istemeyen besiciler kendi keçileri ile beraber yavru yaban keçisini de ağıllarına getirdi. Ağılda yarasına tedavi uygulayan besiciler daha sonra yaban keçisini elleriyle biberon yardımıyla besledi.

Yetkililerle iletişime geçen Soner Gezer ekiplerin en yakın zamanda yaralı yaban keçisini almak için geleceklerini söyledi.

Uzun yıllardır keçi yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Mehmet Gezer, kurtlara yem olmaması için kurtardıklarını belirterek, “Dağda keçi otarırken derede bir yaban keçisi gördük. Yanına gittik, hayvan bitkindi. Hayvanı getirdik, kurtlara yem olmasın diye getirip tedavisini yaptık. Yetkililere haber verdik.” dedi.

Besici Soner Gezer ise, “Dağda keçi otarırken, eve dönmek üzereyken köyün üzerinde derede yaban keçisini gördük. Kurtlar tarafından saldırıya uğradığını, yaralandığını gördük. Bitkin ve halsiz bir halde olduğundan dolayı, kurtlara ve ayılara yem olmasın diye getirdik eve tedavisini yaptık. Suyunu, otunu, yemini verdik.” diye konuştu.

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