YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Yaralı yavru kartal tedavi altına alındı

Yaralı yavru kartal tedavi altına alındı

MUŞ HABERLERİ  | 16.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yavru Kartal, yetkiler tarafından teslim alındıktan sora tedavi altına alındı.Bulanık ilçesine bağlı Altınoluk köyünde yaralı halde bulunan yavru Kartalı kendi imkanlarıyla veterinerine götürüp tedavi ettirmeye çalışan Barış Ekmekçi isimli vatandaş, veteriner hekimin kanadının kırk olduğunu tedavisinin buradaki imkanlarla yapılamayacağını söyledi.

Muş’un Bulanık ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yavru Kartal, yetkiler tarafından teslim alındıktan sora tedavi altına alındı.
Bulanık ilçesine bağlı Altınoluk köyünde yaralı halde bulunan yavru Kartalı kendi imkanlarıyla veterinerine götürüp tedavi ettirmeye çalışan Barış Ekmekçi isimli vatandaş, veteriner hekimin kanadının kırk olduğunu tedavisinin buradaki imkanlarla yapılamayacağını söyledi. Bunun üzerine Ekmekçi durumu Muş Doğa Koruma ve Milli parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, kısa sürede Altınoluk köyüne giderek Ekmekçi’den teslim alınan yaralı Kartal’ın tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderilecek.
Yaralı kartalı bulan Barış Ekmekçi sosyal medya hesabında, “Muş DKMP’yi aradıktan sonra 130 kilometre uzaklıktaki köye 3-4 saatte gelip hayvanı aldılar. Mübarekler sanki turbolu. Görevini böyle layıkıyla yapan önünde saygıyla eğiliyorum ve teşekkür ediyorum. Muş DKMP’de gerçekten doğa dostu insanlar görev alıyor” diyerek teşekkür etti.
Muş DKMP yetkilileri ise bu duyarlı davranışa kayıtsız kalmayıp sosyal medya hesabından, “Bulanık ilçesine bağlı Altınoluk köyünde yaralı halde bulunan yavru Kartalı kendi imkanlarıyla veterinerine götürüp tedavi ettirmeye çalışan, fakat kanadı hareket ettiren kemiğin kırık olması ve tedavisi ilçede mümkün olmadığından Muş Şube Müdürlüğümüzü arayıp yardım isteyen Altınoluk köyünün güzel yürekli insanlarına özellikle Barış Ekmekçi hocamıza bu duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederiz. Yavru Kartal veterinerimiz tarafından muayenesi yapılmış olup en yakın zamanda Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan hocamıza teslim edilecektir” ifadelerine yer verilerek Barış Ekmekçi’ye teşekkür ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şehidin kardeşine kız istedi
Şehidin kardeşine kız istedi

Muş Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:05
İkindi
15:11
Akşam
17:42
Yatsı
18:58

Muş Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Demir Eczanesi
Merkez
Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
MŞÜ Senatosu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kararını açıkladı
MŞÜ Senatosu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kararını açıkladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Muş’ta ‘islamafobia’ Konferansı
Muş’ta ‘islamafobia’ Konferansı
'Muş Sevgi Kapısı' Projesi Ile Öğrencilere Takı Ve Filografi Eğitimi Veriliyor
'Muş Sevgi Kapısı' Projesi Ile Öğrencilere Takı Ve Filografi Eğitimi Veriliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.