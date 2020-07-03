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Yaralı yavru şahin götürüldüğü hastanede telef oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.07.2020 14:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köyünde yaralı halde bulunan yavru şahin, tedavi için götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak telef oldu.Kayadibi köyünde vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan yavru şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.

Yaralı yavru şahin götürüldüğü hastanede telef oldu

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köyünde yaralı halde bulunan yavru şahin, tedavi için götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak telef oldu.
Kayadibi köyünde vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan yavru şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Ardından yavru şahin ekipler tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan yavru şahinin kanatları ve vücudunda çok sayıda kırığın olduğu tespit edildi. Bir süre tedavisi devam eden şahin kurtarılamayarak telef oldu.

Yaralı yavru şahin götürüldüğü hastanede telef oldu

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