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Yaralıları güneşten korumak için battaniye kullandılar

19.06.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Demirtaş Mahallesi Seki Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mustafa E. (50) idaresindeki 07 E 1714 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada sürücü Mustafa E. (50) ve yanında yolcu olarak bulunan Hayriye E. , Elif Y. ve Seda T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar ise çevredeki vatandaşlar, yaralıları güneşten korumak için uzun bir süre battaniye ile gölgelik yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, tarafından yaralılar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Demirtaş Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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