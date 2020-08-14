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“Yaramaz Notalar” Sekapark’ta çocuklarla buluşacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Kocaelili çocuklar için hazırlanan “Yaramaz Notalar” adlı tiyatro oyunu 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da Sekapark’ta sahnelenecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın başlatmış olduğu açık havada tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyunlara bir yenisi daha ekleniyor.

Kocaelili çocuklar için hazırlanan “Yaramaz Notalar” adlı tiyatro oyunu 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da Sekapark’ta sahnelenecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın başlatmış olduğu açık havada tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyunlara bir yenisi daha ekleniyor. Hayal Şahin’in yazdığı “Yaramaz Notalar” isimli oyun, açık havada çocuklar ile buluşmak için provalara tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi sürecinde büyük bir özveri ile evlerinde kalan çocuklar için, Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından on iki ilçede sahnelenecek olan çocuk oyununun son hazırlıkları tamamlanıyor.
Ozan Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği “Yaramaz Notalar” isimli çocuk oyununda yönetmen yardımcılığını Aytek Mete Elgün sürdürüyor. Oyunun oluşturucu kadrosunda koreograf Seda Özgiş, dekor tasarımı Özlem Karabay, dramaturg Haluk Acar, kostüm tasarımı Emine Kaynak Yıldırım ve müzik Irmak Şahin yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Tunç Efe, İlker Bağlam, Nursel Çeliktürk, Duygu Mine Özcan, Ezgi Özbalı, Emre Işık, Cüneyt Gürbüz ve Onursal Yıldırım bulunuyor.
Sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler alınarak sahnelenecek olan oyun, 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00 da Sekapark uçurtma tepesinde seyirci ile buluşacak.

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