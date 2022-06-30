"Yarasa adam"ın dar mesafedeki iki direğin ortasından heyecanlı uçuşu

ALİ RIZA AKKIR - Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak'ın, tandem (ikili) uçuş yapan paraşütün yanında geçtikten sonra mesafesi 10 metre olan iki GSM direğinin arasından yaklaşık 200 kilometre hızla süzüldüğü anlar aksiyon kamerasınca kaydedildi.

Fethiye ilçesindeki Babadağ'da gerçekleştirilen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ile yolcusu Belgin Aksoy, 1900 metre pistinden uçuş yaptı.

İkilinin ardından başka bir paraşütle havalanan Koçak, bir süre sonra paraşütten atlayarak ikilinin yaklaşık 3 metre yakınından hızla geçti.

Havada yaklaşık 200 kilometre hıza ulaşan Koçak, mesafesi 10 metre olan iki GSM direğinin arasından da geçerek paraşütünü açtı ve Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi'ne indi.

Gösteri aksiyon kamerasıyla kayıt altına alındı.

- "İki fikri tek projede topladık"

Babadağ Teleferik Genel Müdürü de olan Cengiz Koçak, AA muhabirine, etkinliği başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Daha önce planladıkları sadece paraşüt yanından geçme fikrini geliştirdiklerini anlatan Koçak, "Bölgedeki GSM direklerinin arasından geçme fikrim vardı. Bunların ikisini de tek projede topladık. Ferdi ile birçok etkinlikte bir araya geldik. Hızım 200 kilometreydi. Özellikle Belgin çok şaşırdı. Onların yanında geçtikten sonra iki GSM direği arasından da geçtim. Uçuşuma devam edip Kelebekler Vadisi'ne indim. Vadi muhteşem bir güzelliğe sahip." dedi.

Koçak, Babadağ'daki tüm uçuş pistlerinin Türkiye'de bu sporu yapmak, öğrenmek isteyen herkese her zaman açık olduğunu vurguladı.

Babadağ Teleferik'in hava sporlarının gelişmesi için çok sayıda sporcuya da sponsor olduğunu ifade eden Koçak, "Sporcuların teleferik ve pistleri kullanmalarını biz karşılıyoruz. Genç sporculara destek veriyoruz ve birkaç yıla kadar Türkiye'de de yamaç paraşütü ve hava sporlarında çok önemli sporcular yetişecek. Özelikle akrobasi branşında. Bu gibi etkinliklerle amacım Türkiye ve dünyada, Babadağ'ın base jump ve wingsuitin de yapılabildiği bir nokta olarak tanınması." diye konuştu.

Koçak, bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Babadağ Teleferik ile Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Ölüdeniz Word Acro Cup" etkinliği gerçekleştirileceğini belirtti.

Dünyanın en iyi 20 akrobasi pilotunun dünya kupası için Fethiye'de yarışacağın dile getiren Koçak, festival havasında gerçekleşecek etkinlikte dünya rekorları kırılmasını beklediklerini kaydetti.

