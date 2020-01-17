Samsun Devlet Opera ve Balesinde (SAMDOB) sahnelenen "Yarasa Opereti" büyük beğeni topladı.

Enerjik, romantik ve eğlenceli yapısıyla izleyicilerden tam not alan dünyaca ünlü Yarasa Opereti, SAMDOB Aydın Gün Sahnesinde seyirciyle buluştu. Vatandaşlardan tam not olan operet, büyük beğeni topladı.

SAMDOB Sanatçılarının hayat verdiği operette Rosalinde karakterini Arsen Tekinmirza, Baron Von Eisenstein karakterini Bilal Doğan, Adele karakterini Derya Belevi, Alfred karakterini Gürkan Sezgin, Dr. Falke karakterini Murat Göçken, Prens Orlofsky karakterini Polen Yağmur Arslan, Frank karakterini Yağmur Oksayoğlu, Blind karakterini Halil Kaplan, İda karakterini Gamze Barhan, Frosch karakterini Metin Bayram seslendirirken, ünlü tenor Hakan Aysev konuk sanatçı olarak yer aldı.

Yarasa Opereti 17 Şubat Pazartesi saat 20.00’de tekrar sahnelenecek.

