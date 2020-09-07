YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Yarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tanzim Satış Mağazası açıldı

Yarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tanzim Satış Mağazası açıldı

OSMANİYE HABERLERİ  | 07.09.2020 10:34 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belediyesi tarafından S.S.Yarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tanzim Satış Mağazası açıldı.Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, açılışta yaptığı konuşmada, belde halkına en güzel hizmetleri sunabilmek için 13 proje ile yola çıktıklarını hatırlatarak, "En çok değer verdiğimiz projelerimizden birisi de kooperatifçilikti.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belediyesi tarafından S.S.Yarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tanzim Satış Mağazası açıldı.
Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, açılışta yaptığı konuşmada, belde halkına en güzel hizmetleri sunabilmek için 13 proje ile yola çıktıklarını hatırlatarak, "En çok değer verdiğimiz projelerimizden birisi de kooperatifçilikti. Bunun açılışını bugün çok şükür gerçekleştiriyoruz. Biz üretmenin ne kadar değerli ve gerekli olduğunu zaten biliyorduk. Bu pandemi sürecinde bunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.
"Tek çaremiz üretmek ve eğitmek" diyen Başkan Kaynar, şunları kaydetti:
"Yarbaşı Belediyesi olarak biz bu iki konuya çok değer verdik. Bu nedenle biz öğrencilerimize sahip çıkıp çiftçiliğe önem vereceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından bizlere destek olmak için gelen siz değerli misafirlerimize bir kez daha çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti
İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor

Osmaniye Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:04
Öğle
12:38
İkindi
16:13
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Ceren Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Sarpkaya Eczanesi
Merkez
Atcı Eczanesi
Kadirli
Melike Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Uğur Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bakan Suat Kılıç'tan kız yurdu ve gençlik merkezi müjdesi
Bakan Suat Kılıç'tan kız yurdu ve gençlik merkezi müjdesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.