YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Yardım kolisini çaldı, polis şüpheliyi yürüyüş şeklinden ortaya çıkardı

Yardım kolisini çaldı, polis şüpheliyi yürüyüş şeklinden ortaya çıkardı

MARDİN HABERLERİ  | 21.05.2020 21:47 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, ramazanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak için bir depoda bulunan yardım kolisini çalan şüpheli şahsı polis yürüyüş şeklinden ortaya çıkardı.

Yardım kolisini çaldı, polis şüpheliyi yürüyüş şeklinden ortaya çıkardı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, ramazanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak için bir depoda bulunan yardım kolisini çalan şüpheli şahsı polis yürüyüş şeklinden ortaya çıkardı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda ramazan yardım kolilerinin çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekibi, güvenlik kamerasından yürüyüş şeklinden zanlının B.T. olduğunu tespit etti. Polis, Atatürk Mahallesi 833. Sokak’ta B.T.’yi gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, zanlının kolilerin bulunduğu deponun önünde, etrafı bir süre inceledikten sonra kapıyı cebinden çıkardığı bir aletle zorla açıp kolileri alarak uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Yardım kolisini çaldı, polis şüpheliyi yürüyüş şeklinden ortaya çıkardı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

10 bin seyircili online konser

10 bin seyircili online konser

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Maske takmayanlara ceza yağdı

Maske takmayanlara ceza yağdı

Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin duvarı yıkıldı

Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin duvarı yıkıldı

Kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı

Kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı

Avcılar Belediyesi “Mobil Vezne” hizmetine başladı

Avcılar Belediyesi “Mobil Vezne” hizmetine başladı

Mardin Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:18
Sabah
04:57
Öğle
12:19
İkindi
16:09
Akşam
19:31
Yatsı
21:03

Mardin Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Gözü Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Murad Eczanesi
Nusaybin
Arıkan Eczanesi
Midyat
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Hayat Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

HDP'li başkan tutuklandı!

HDP'li başkan tutuklandı!

Balık Pulu Hastalığına Yakalanan İkizler Yardım Bekliyor

Balık Pulu Hastalığına Yakalanan İkizler Yardım Bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.