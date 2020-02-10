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“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.02.2020 18:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi Diyarbakır Devlet Tiyatrosunu tiyatro severlerle buluşturuyor.Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun hazırlayıp sunduğu, Yardımcı Aranıyor isimli oyun Kdz.

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi Diyarbakır Devlet Tiyatrosunu tiyatro severlerle buluşturuyor.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun hazırlayıp sunduğu, Yardımcı Aranıyor isimli oyun Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Emine Erdem Alpyürük’ün yazdığı oyunu, Gonca Eryiğit yönetecek. 18 Şubat 2020 günü saat 20.00’de Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde sahnelenecek olan oyunun ikinci seansı 19 Şubat 2020 günü saat 20.00’ de gerçekleşecek. “Yardımcı Aranıyor” isimli oyun için biletlerin Kdz. Ereğli Öğretmenevi’nden temin edilebileceği belirtildi.

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

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