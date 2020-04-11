Yardımsever iş adamı 5 ton bulgur bağışladı

Kilisli hayırsever iş adamı Mehmet Erdal Öndeş tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 5 ton bulgur bağışladı.

Kilis Valiliği ile Kilis Belediyesi işbirliği ve koordinasyonunda başlatılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ( SYDV) aracılığıyla Vefa Sosyal Destek Grubuna Kilisli hayırsever iş adamı Mehmet Erdal Öndeş ve ailesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarına ulaştırılmak üzere 5 ton bulgur bağışladı.

Vefa grubu üyeleri tarafından bulgurların belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandığı öğrenildi.

