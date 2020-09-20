Yardımsever Model Margo Cooper’den “Şefkatli Yolculuklar” projesi

’Miss World Bulgaristan 2019’ güzeli Margo Cooper, ‘Şefkatli Yolculuklar’ projesi için İstanbul’un ardından Doğu Anadolu Bölgesi’nde dar gelirli ailelerin çocuklarına da destek olmayı hedefliyor.

Margo Cooper, insani amaçla İstanbul’u ziyaret ettikten sonra, Doğu Anadolu Bölgesinde “Şefkatli Yolculuklar” projesine destek olacak. Cooper, Özellikle eğitimden uzak kalan, dar gelirli sokak çocuklarının hayatını anlatan bir belgesel çekimle onların yaşamına ışık tutmayı hedefliyor.

"Şefkatli Yolculuklar" kapsamında sokakların ayrıcalıksız çocukları hakkında kısa bir belgesel çekerek geçirdiğini ifade eden Margo Cooper, Proje kapsamında yaşam koşullarının sürekli iyileştirilmesine, insan haklarını benimsemeye ve tüm dünyada kar amacı gütmeyen kuruluşun desteklenmesine adandığını söyledi.

Bir önceki filmini Hindistan’da oynayarak reşit olmayan kızların ticareti gönüllülük tutkusu ve dünyanın en savunmasız sosyal grupları için güvenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ortam oluşturma yolundaki sürekli çabalarıyla gündeme getiren Model Margo Cooper, Modellik kariyeri boyunca Filipinler, Mısır, Bulgaristan ve İngiltere gibi ülkelerde sosyal hizmet de yardımsever projelerle destek oldu.

İstanbul ile Doğu Anadolu Projesini Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars’a kadar ‘Şefkatli Yolculuklar’ projesini farkındalık oluşturmak ve doğdukları olumsuz koşullara bakılmaksızın çocuklar için daha iyi bir yaşam oluşturulmasına yardımcı olan yerel vakıflara destek olmak amacıyla projesini sürdürmeyi hedeflediğini ifade eden yardımsever Cooper, ”Çocuklar saf ruhlardır. Onlara bir gelecek sağlamak, rehberlik etmek, her şekilde onlarla ilgilenmek bizim doğrudan sorumluluğumuzdur. ‘Şefkatli Yolculuklar’ projemizle çocuklarımıza büyük katkı sağlamanın mutluluğunu birlikte paylaşmış olacağız” diye konuştu.

