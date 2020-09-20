YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Yardımsever Model Margo Cooper’den “Şefkatli Yolculuklar” projesi

Yardımsever Model Margo Cooper’den “Şefkatli Yolculuklar” projesi

ERZURUM HABERLERİ  | 20.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

’Miss World Bulgaristan 2019’ güzeli Margo Cooper, ‘Şefkatli Yolculuklar’ projesi için İstanbul’un ardından Doğu Anadolu Bölgesi’nde dar gelirli ailelerin çocuklarına da destek olmayı hedefliyor.Margo Cooper, insani amaçla İstanbul’u ziyaret ettikten sonra, Doğu Anadolu Bölgesinde “Şefkatli Yolculuklar” projesine destek olacak.

Yardımsever Model Margo Cooper’den “Şefkatli Yolculuklar” projesi

’Miss World Bulgaristan 2019’ güzeli Margo Cooper, ‘Şefkatli Yolculuklar’ projesi için İstanbul’un ardından Doğu Anadolu Bölgesi’nde dar gelirli ailelerin çocuklarına da destek olmayı hedefliyor.
Margo Cooper, insani amaçla İstanbul’u ziyaret ettikten sonra, Doğu Anadolu Bölgesinde “Şefkatli Yolculuklar” projesine destek olacak. Cooper, Özellikle eğitimden uzak kalan, dar gelirli sokak çocuklarının hayatını anlatan bir belgesel çekimle onların yaşamına ışık tutmayı hedefliyor.
"Şefkatli Yolculuklar" kapsamında sokakların ayrıcalıksız çocukları hakkında kısa bir belgesel çekerek geçirdiğini ifade eden Margo Cooper, Proje kapsamında yaşam koşullarının sürekli iyileştirilmesine, insan haklarını benimsemeye ve tüm dünyada kar amacı gütmeyen kuruluşun desteklenmesine adandığını söyledi.
Bir önceki filmini Hindistan’da oynayarak reşit olmayan kızların ticareti gönüllülük tutkusu ve dünyanın en savunmasız sosyal grupları için güvenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ortam oluşturma yolundaki sürekli çabalarıyla gündeme getiren Model Margo Cooper, Modellik kariyeri boyunca Filipinler, Mısır, Bulgaristan ve İngiltere gibi ülkelerde sosyal hizmet de yardımsever projelerle destek oldu.
İstanbul ile Doğu Anadolu Projesini Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars’a kadar ‘Şefkatli Yolculuklar’ projesini farkındalık oluşturmak ve doğdukları olumsuz koşullara bakılmaksızın çocuklar için daha iyi bir yaşam oluşturulmasına yardımcı olan yerel vakıflara destek olmak amacıyla projesini sürdürmeyi hedeflediğini ifade eden yardımsever Cooper, ”Çocuklar saf ruhlardır. Onlara bir gelecek sağlamak, rehberlik etmek, her şekilde onlarla ilgilenmek bizim doğrudan sorumluluğumuzdur. ‘Şefkatli Yolculuklar’ projemizle çocuklarımıza büyük katkı sağlamanın mutluluğunu birlikte paylaşmış olacağız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sezonu kapatmadı! Sezonu kapatmadı!
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:54
Öğle
12:13
İkindi
15:40
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Evren Eczanesi
Palandoken
Burak Eczanesi
Yakutiye
Gülakar Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Reddedilmek yoğun acı hissetmeye neden oluyor
Reddedilmek yoğun acı hissetmeye neden oluyor
İrlanda, Bulgaristan Ve Almanya’dan Gelen Öğretmenler Abdullah Bilge’yi Makamında Ziyaret Etti
İrlanda, Bulgaristan Ve Almanya’dan Gelen Öğretmenler Abdullah Bilge’yi Makamında Ziyaret Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.