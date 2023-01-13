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"Yaren Projesi" Aşık Veysel Yılı'nda Sivas'ta dezavantajlı grupları kucaklayacak

13.01.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta, 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesinin ardından yaşlı, engelli, yetim çocuk, kadın, gazi ve şehit ailelerinin sosyal yaşamına önemli katkılar sunacak "Yaren Projesi" hayata geçirilecek.

Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı olan 2023'ün UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesinin ardından Sivas'ta dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştıracak 21 sosyal proje hazırlandı.

Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, belediye ve çeşitli kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla hazırlanan projeler "Yaren Projesi" adı altında birleştirildi.

Valilik ek binada tanıtımı yapılan proje kapsamında kültür, sanat, eğitim, sağlık ve istihdam başta olmak üzere birçok etkinlikle kentteki yaşlı, engelli, yetim çocuk, kadın, gazi ve şehit ailelerinin daha çok sosyalleşmesi sağlanacak.

Tanıtım programında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Projenin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla ve sosyal devlet olma ilke doğrultusunda toplumun her kesiminin derdine derman olabilmek amacıyla hazırlandığını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Anadolu insanının misafirperverliğini ve yarenliğini yansıtan projemiz, engelli bireylere yönelik çalışmalardan dezavantajlı kadınlarımız için istihdam odaklı açılan kurslara, yaşlılara yönelik hizmetlerden çocukların içini ısıtacak sosyal ve kültürel etkinliklere, öğrencilere yönelik çalışmalardan şehitlerimizin emanetlerine kadar hemen her alanda toplumun dezavantajlı kesimini kucaklayan önemli bir çalışma."

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