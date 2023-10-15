YARGI 67. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Yargı ne zaman başlıyor? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Yargı Kanal D yayın akışı listesinde yer alınca izleyiciler tarafından yeni bölümü merak edildi. Yargı'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 66. bölümünde Ceylin ile Ilgaz'ın hayatlarının, kızları Mercan'ın kaçırılmasından sonra eskisi gibi olmayacağı ortaya çıkmıştı. İşte Yargı 67. bölüm Kanal D canlı izle ekranı

YARGI 67. BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Saat 20.00'de başlayan Yargı dizisi bu akşam 67. bölüm ike izleyicisiyle buluşacak.

YARGI 67. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Herkes kutudan çıkan kıyafetin Mercan'a ait olup olmadığı sorusunun cevabını beklerken, Macit Merdan'la konuşması sırasında Mercan'la ilgili anları hatırlar. Ilgaz ise Efe Savcı'nın çekmecesinde bir kolye bulur.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Mercan'ın kayboluşu başta Ceylin ve Ilgaz olmak üzere herkesin hayatında derin yaralar açar. Bir yandan da Mercan'ı bulmak için çalışmalar devam etmektedir. Şüpheli listesindeki Can, Nadide, Efe, Nil, Dilek ve Macit'in Mercan'ın kaybındaki rolleri gün geçtikçe belirsizlikten kurtulmaya başlar.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken



