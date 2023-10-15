MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. YARGI 67. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Yargı ne zaman başlıyor? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

YARGI 67. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Yargı ne zaman başlıyor? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

15.10.2023 18:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı 67. bölüm izle ekranı ilgili aramalar dizinin yayın saatinin gelmesiyle birlikte hız kazandı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu dizi için kullanıcılar 'Yargı bu akşam var mı?, Yargı 67. bölüm ne zaman?' gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi yayınlanan fragman ile haftaya bomba bir giriş yapmıştı. Peki, Yargı 67. bölüm ne zaman, neler olacak? İşte Yargı 67. bölüm Kanal D canlı izle ekranı ve tv yayın akışı

Yargı dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Yargı Kanal D yayın akışı listesinde yer alınca izleyiciler tarafından yeni bölümü merak edildi. Yargı'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 66. bölümünde Ceylin ile Ilgaz'ın hayatlarının, kızları Mercan'ın kaçırılmasından sonra eskisi gibi olmayacağı ortaya çıkmıştı. İşte Yargı 67. bölüm Kanal D canlı izle ekranı

YARGI 67. BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Saat 20.00'de başlayan Yargı dizisi bu akşam 67. bölüm ike izleyicisiyle buluşacak.

109f7afd-55fe-4473-baeb-a8f2316b3dd1

YARGI 67. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Herkes kutudan çıkan kıyafetin Mercan'a ait olup olmadığı sorusunun cevabını beklerken, Macit Merdan'la konuşması sırasında Mercan'la ilgili anları hatırlar. Ilgaz ise Efe Savcı'nın çekmecesinde bir kolye bulur.

20aba53d-985e-40e5-b96e-5e4a7468304c

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Mercan'ın kayboluşu başta Ceylin ve Ilgaz olmak üzere herkesin hayatında derin yaralar açar. Bir yandan da Mercan'ı bulmak için çalışmalar devam etmektedir. Şüpheli listesindeki Can, Nadide, Efe, Nil, Dilek ve Macit'in Mercan'ın kaybındaki rolleri gün geçtikçe belirsizlikten kurtulmaya başlar.

0x0-1691916486354

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat soruşturmasından o fenomen de çıktı! Ağlayarak paylaştıDilan Polat soruşturmasından o fenomen de çıktı! Ağlayarak paylaştı
Ferrarisi ile karakola! Ünlü isimden olay yorumFerrarisi ile karakola! Ünlü isimden olay yorum
40 yaş küçük sevgiliyle gerildi! 70 bin TL hesabı görünce...40 yaş küçük sevgiliyle gerildi! 70 bin TL hesabı görünce...
Anahtar Kelimeler:
kanal d yayın akışı yargı saat kaçta yargı yeni bölüm Pınar ele magazin d pazar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.