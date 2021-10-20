Yargıda Birlik Derneğinin yeni yönetimi Anıtkabir'i ve Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti

Yargıda Birlik Derneği başkanlığına seçilen Birol Kırmaz, yeni yönetim kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül'deki genel kurulda başkanlığa seçilen Kırmaz, yeni yönetim kurulu üyeleriyle bazı ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden Kırmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kırmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Kırmaz, deftere şunları yazdı:

"Yeniden ve daima hukukun üstünlüğü idealinde kurulan Yargıda Birlik Derneğinin Yönetim Kurulu olarak manevi varlığınızda güç bulmak için huzurunuzdayız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Türk hakim ve Cumhuriyet savcıları olarak, sadece adına hüküm kurduğumuz milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz. Toroslar'daki bir obada tüten ocak ateşi niteliğindeki birliğimizi muhafaza etmek için tüm yüreğimizle çalışacağız ve başaracağız.

Devletin mihenk taşı olan adaletin, milletinin değerleriyle hemhal, herkesin güven duyduğu saygın kurumlarla tesisi, öncelikli amacımız ve temel misyonumuzdur. 'Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun' şuuruyla tam bağımsız ve tam tarafsız, adil bir yargı sisteminin inşasında görev almayı istikbalimiz olan çocuklarımıza borcumuz olarak görmekteyiz. Liderliğinizdeki büyük Türk milletinin en büyük eseri olan Cumhuriyet'e ve kazanımlarına sahip çıkma kararlılığımız tamdır. Şühedanın milli ve manevi nasihati ve emaneti olan binlerce yıllık birlikteliğimiz, bu inancımızın teminat mührüdür. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur."

Kırmaz, daha sonra beraberindeki heyetle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un da hazır bulunduğu görüşmede, yargı mensuplarının sağlık kurumlarında ve havalimanlarında yaşadıkları sorunlar aktarıldı.

Eşi farklı kurumlarda çalışan yargı mensuplarının atamalarda karşılaştığı problemlerin de dile getirildiği ziyarette, Kırmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Gül'e çözüm odaklı yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Başkan Kırmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile de görüştü.

