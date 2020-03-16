YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Yargıda dezenfektasyon

Yargıda dezenfektasyon

SİVAS HABERLERİ  | 16.03.2020 09:17 | Son Güncelleme

Sivas Adliyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Adliye binasında dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Sivas Adliyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Adliye binasında dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Adliye binasında ki asansörler, koridorlar, mahkeme salonları, hakim-savcı ve kalem odalarının yanı sıra vatandaşların kullandığı alanları ilaçlı suyla temizlendi.
Ayrıca salgına karşı alınan önlemler kapsamında, adliye binasının muhtelif yerlerine binaya giren vatandaş ve personelin kullanması için el dezenfektanları yerleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:35
Öğle
12:46
İkindi
16:07
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

Sivas Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Ünal Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivas’ta bahar temizliği başladı

Sivas’ta bahar temizliği başladı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Vali, çiftin ilginç isteğini geri çevirmedi

Vali, çiftin ilginç isteğini geri çevirmedi

Sivas’ta toplu taşımaya zam

Sivas’ta toplu taşımaya zam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.