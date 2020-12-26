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Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok vefat etti

ANKARA HABERLERİ  | 26.12.2020 19:43 | Son Güncelleme

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok vefat etti

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Nihat Altunok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Altunok'un (54) cenazesi yarın saat 14.00'te Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kayseri'de 1966 yılında doğan Altunok, Kayseri Fevzi Çakmak Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Altunok, sırasıyla Muratlı, Lice, Selendi ve Kızılcahamam savcılığı, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara savcılığı ve Adalet Akademisi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 15 Aralık 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

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