YURTHABER
  4. Yargıtay Başkanlar Kurulundan tarih gezisi

Yargıtay Başkanlar Kurulundan tarih gezisi

BİLECİK HABERLERİ  | 10.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı kapsamında Bilecik’e gelen daire başkanları ile üyeleri, kentteki tarihi mekanları ziyaret etti.Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, 2.

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı kapsamında Bilecik’e gelen daire başkanları ile üyeleri, kentteki tarihi mekanları ziyaret etti.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal tarafından karşılanan Yargıtay Birinci Başkan Vekili Abdulhalik Yıldız ve daire başkanları ile üyeleri, ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Yargıtay Birinci Başkan Vekili Yıldız ziyaret defterine yazdığı yazıda, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı kapsamında Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret etme imkanı bulduklarını ifade etti. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesinde alp kıyafetleriyle saygı nöbeti tutan askerlerin seremoniyle gerçekleştirdiği nöbet değişimini izleyen heyet, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet, Şeyh Edebali Türbesi ziyaretinin ardından Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini de gezerek rehberlerden bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Moripek’ten Başkan Şahin’e ziyaretMoripek’ten Başkan Şahin’e ziyaret
Sahada çalışan gazeteciler bir araya geldiSahada çalışan gazeteciler bir araya geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

İHA duyurmuştu, o annenin hayali gerçek olacak

İHA duyurmuştu, o annenin hayali gerçek olacak

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Bilecik Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:12
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:23

Bilecik Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Ergün Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Ergün Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

Site sakinlerinin talebi yerine getirildi

Site sakinlerinin talebi yerine getirildi

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.