YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre, son yolculuğuna uğurlandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre, son yolculuğuna uğurlandı

12.04.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul da katıldı

İZMİR (AA) - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre'nin cenazesi (55), İzmir'de toprağa verildi.

Güre'nin cenazesi hastane morgundan alınarak Beşikçioğlu Camisi avlusuna getirildi. Güre'nin eşi Birsel Balta Güre ve oğlu Enes Güre, taziyeleri kabul etti.

Burada bir konuşma yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, bir süredir beraber çalıştıkları Güre'nin çok saygın, çalışkan ve özverili biri olduğunu belirterek, "Takdiri ilahi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Güre'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları ve hakimler, il protokolü ve adliye çalışanları katıldı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi gören Güre, dün yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyorGenç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyor
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandıTrabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandıSamsun'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi

İzmir Namaz Vakitleri 12 Nisan Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:51
Yatsı
21:12
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.