Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için seçim yapıldı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi üyesi seçimi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek 3 isim belirlendi.

Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün'ün emekliye ayrılacak olması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Daha önce üyelik için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan, 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk üyeleri Mikail Özdemir ve Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ile 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu dilekçe vererek aday olmuştu.

Seçim başlamadan Özdemir ve Kazdal adaylıktan çekildiklerini açıkladı, 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun ise adaylık dilekçesi sundu.

Seçimde 340 Yargıtay üyesi oy kullandı. Adaylardan İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı. Oylardan 21'i boş çıktı, 15'i geçersiz sayıldı.

Böylece Anayasa Mahkemesinin yeni üyesinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek adaylar İrfan Fidan, Nevzat Özsoy, Mustafa Erol oldu.