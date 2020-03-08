YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Yarı final voleybol maçları sona erdi

Yarı final voleybol maçları sona erdi

AMASYA HABERLERİ  | 08.03.2020 18:39 | Son Güncelleme

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı okul sporları erkek ve kızlar yarı final voleybol maçları sona erdi.Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar sonunda kızlar grubunda Giresun Espiye Süleyman Demirel Ortaokulu birinci, İstanbul Silvri Çağrıbey Ortaokulu ikinci oldu.Erkelerde ise Ankara Ted Koleji Vakfı Özel Ortaokulu birinci, Tokat Fevzi çakmak Ortaokulu ikinci olarak finale kaldı.Giresun Espiye Süleyman Demirel Ortaokul Müdürü Süleyman Güzelaydın yaptığı açıklamada, çekişmeli müsabakalar geçtiğini belirterek, "Başta Serdar hocam beden eğitim öğretmeni Serdar duran okulumuza adeta voleybol fabrikasına çevirdi.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı okul sporları erkek ve kızlar yarı final voleybol maçları sona erdi.
Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar sonunda kızlar grubunda Giresun Espiye Süleyman Demirel Ortaokulu birinci, İstanbul Silvri Çağrıbey Ortaokulu ikinci oldu.
Erkelerde ise Ankara Ted Koleji Vakfı Özel Ortaokulu birinci, Tokat Fevzi çakmak Ortaokulu ikinci olarak finale kaldı.
Giresun Espiye Süleyman Demirel Ortaokul Müdürü Süleyman Güzelaydın yaptığı açıklamada, çekişmeli müsabakalar geçtiğini belirterek, "Başta Serdar hocam beden eğitim öğretmeni Serdar duran okulumuza adeta voleybol fabrikasına çevirdi. Devlet okulu olmamıza rağmen çok başarılı sonuç oldu bizim için. Buraya gelmemizde bizi her anlamıyla destekleyen başta belediye başkanımız Mustafa Karadere’ye çok teşekkür ediyorum. Velilerimiz her zaman yanımızda, Espiye halkı ve Giresun yanımızda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kazanan biz olduk. Çok zorlu bir maçtı. İnşallah finalde birinci oluruz. Serdar hocamın 2017-2018 yine küçük erkeklerde Türkiye şampiyonluğu vardı. Bir de küçük kızlarla bunu perçinleştirir ve spor adına güzel şeyler yapmış olur okulumuz" diye konuştu.
Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu Beden Öğretmeni Altuğ Yılmaz da, "Hak ettiğimizi düşünüyorum ama final maçı çok zorlu geçti. Bizim hak ettiğimiz kadar onlarda hak etti. Ama biz kazandık, mutluyuz.Türkiye finalleri için ilk üç maçta oynadığımız oyunu oynarsak iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Ama bugün final maçı stresiyle biraz oyunumuz düştü, rakipte çok direnç gösterdi ama kürsüde yer bulacağımızı düşünüyorum. Onun için iki haftamız var. İki haftada çalışacağız ve oradan ilimize şampiyonluk getireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Amasya Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:52
İkindi
16:06
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

Amasya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Derman Eczanesi
Merkez
Gökman Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Gül Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Alperen Bol Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Vali Varol’dan karla mücadeleye yakın takip

Vali Varol’dan karla mücadeleye yakın takip

Amasya’da eğitime bir günlük ara verildi

Amasya’da eğitime bir günlük ara verildi

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.