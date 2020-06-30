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Yarım asırdır yolu yapılmayan köylüler, isyan etti

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.06.2020 14:37 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaklaşık yarım asırdır yolları yapılmayan köylüler, bozulan yollarının onarılmasını talep etti.İnebolu’da grup yol olarak kullanılan ve birçok köyün kullandığı yol, uzun zamandır asfaltlanmayı bekliyor.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaklaşık yarım asırdır yolları yapılmayan köylüler, bozulan yollarının onarılmasını talep etti.
İnebolu’da grup yol olarak kullanılan ve birçok köyün kullandığı yol, uzun zamandır asfaltlanmayı bekliyor. 10 bine yakın nüfusunda ikamet ettiği yol, kış mevkisinde kötüleşen hava koşulları nedeniyle araç gidemez hale geldi. Heyelan ile de göçmelerin olduğu yolda araçlar güçlükle ilerlerken köylüler, İl Özel İdaresi ve İnebolu Kaymakamlığı tarafından yollarının biran önce onarılarak asfaltlanmasını istedi. Köylüler, 2020 yılına girmelerine rağmen uzun yıllardır yollarının yapılmasını beklediklerini ve yaz ayında dahi bozulan yolda ilerlemekte büyük güçlük çektiklerini belirterek, “Yaz ayında dahi araçlarımızda bu yollardan zar zor gidiyoruz. Kış mevsimi geldiğinde zaten araçlarımız bu yollardan çıkmıyor. Her yıl araçlarımızda hasar oluşuyor. Defalarca İl Özel İdaresine müracaat ettik ama hiçbir çözüm elde edemedik. Halen bizlere yollarınızı yapacağız diyorlar ama ne gelen var ne de giden var. Artık bizler bu bozuk yollardan gitmek istemiyoruz, biran önce yollarımızın asfaltlanmasını istiyoruz” dediler.
Öte yandan iki yıl önce bir bölümünde sıcak asfaltlama yapılan yolun ise şarampol kısımlarında tahribatlar oluştu. Köylüler, sıcak asfaltında da bozulduğu bazı bölümlerin ve yol kenarlarının da İl Özel İdaresince ve İnebolu Kaymakamlığınca onarılmasını talep etti.

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