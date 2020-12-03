Yarım asırlık rüya gerçekleşti

Ordu’da 1960’lı yıllarda vatandaşların kazma kürekle açarak yaptığı Fatsa’ya bağlı İslamdağ-Beyceli-Fizme ile Kumru ilçesine bağlı Fizme-Kurtuluş-Yalnızdam bağlantı yolu Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi’nin koordineli çalışması sonucu 53 yıl sonra sıcak asfalt konforuna kavuştu.

Alt yapısı ve 12.5 kilometre sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan grup yolunda şimdi de 12.5 kilometre beton V kanalı çalışmasına başlandı. Yapılan beton V kanalı sıcak asfaltı yağmur suyundan koruma görevi görecek.

İslamdağ - Beyceli - Fizme ile Fizme-Kurtuluş-Yalnızdam bağlantı yolunda 5.5 kilometre beton V kanalı çalışmasının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Geri kalan 7 kilometresi de 2021 yılı başında ihale edilecek. Güzergahta yapılan çizgi çalışması da yola ayrı bir güzellik kattı.

“Yol medeniyettir”

“Yol medeniyettir" anlayışıyla nice yollar yaptık diyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ulaşım alanlarına kavuşmaları için canla başla çalıştıklarını söyledi. Başkan Kibar, “Yaptığımız yollarla nice insanlarımızı birbiriyle buluşturduk. Yol yaparken geriye bakmadan asırlık yollar yapıyoruz. Biz dönemimizde artık yol çakıllama işleri sona erecek demiştik. Hamdolsun söz verdiğimiz gibi hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Evladiyelik beton yol ve sıcak asfaltlı yol yaparak şehrimizin en uzak noktalarına bile konforlu yol hizmeti sunuyoruz. İlçemize desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Güler ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.