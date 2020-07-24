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Yarım asırlık yıllık ustadan tarhana aşına övgü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’nda, ‘tarhana aşının tanıtımı’ konulu bir kahvaltı düzenlendi.

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’nda, ‘tarhana aşının tanıtımı’ konulu bir kahvaltı düzenlendi. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Emniyet Müdürü Onur Altındağ ve protokolün katıldığı kahvaltıda, 82 yaşındaki yarım asırlık tarhana ustası Mustafa Yeldanlı (Tarhana Baba) tarafından hazırlanan tarhana çorbası ikram edildi.
Tarhana çorbasının tarihi geçmişi ile faydalarını anlatan Yeldanlı “ Dünya aşı arıyor, aranan aşı Türkiye’de var. Biz buna tarhana çorbası yerine tarhana aşı derdik. Dünya’nın aradığı aşı bu tarhananın içerisinde. Hazırlanışında, domates, biber, soğan, nane yoğurt ve bizim el emeğimiz bulunan tarhana aşını tahlil ettirsinler, ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Ben Simav’ı çok sevdiğim için tarhana aşını anlatmaya geldim. Malzemelerinin Simav’da yapıldığı bir tarhana üretimi yapılmasını tavsiye ediyorum” dedi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav kültüründe tarhana çorbasının önemli bir yeri olduğunu belirterek, Simav’da evlerde iki günde bir tarhana çorbası yapıldığını, içine fasulye ve nohut katıldığını ifade etti.

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