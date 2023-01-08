YARIN okullar tatil mi? Van'da yarın okullar var mı? Valilikten beklenen açıklama geldi

Hava şartlarının kötüleşmesiyle Van'da yarın (9 Ocak 2023 Pazartesi) okulların tatil olup olmadığı araştırmaları hız kazandı. Kar yağışının hızını arttırması sonrasında Van'da termometreler -2 dereceyi gördü. Sert hava koşulları nedeniyle öğrenciler Van'da yarın okullar var mı merak ediyor. Karasal iklime sahip olan şehirde kış ayları çok çetin geçiyor. Peki yarın okullar tatil mi, Van'da yarın okullar var mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da kar yağışları şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışının artmasıya Van’ın üç ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada “Van ili merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile taşımalı kapsamındaki öğrencilere okullar 9 Ocak 2023 tarihinde tatil edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

VAN'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün beş günlük hava tahminine göre:

Yarın Van'da kar yağışı devam edecek. En yüksek sıcaklık 0 derece olurken en düşük sıcaklık -4 olarak görünüyor. Salı gününden itibaren de güneş yüzünü gösterecek.

