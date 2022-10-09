"Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında gençler akıllı şehirler için fikir üretti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye Vodafone Vakfı açıklamasına göre, Türkiye’nin dört bir yanında 260 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında lise öğrencilerine yönelik bir hackathon düzenlendi.

“BEST4City: Akıllı Şehirler Hackathonu” adıyla İstanbul Facebook İstasyon’da fiziksel olarak düzenlenen ve toplam 14 takım halinde 48 öğrencinin yarıştığı etkinlikte gençler, yaşadıkları şehri daha akıllı ve sürdürülebilir bir şehre dönüştürmek için Ardunio programlama platformu üzerinde projeler geliştirdi.

Hackathonda, Enes Demirezen, İslam Tutar, Muhammed Şerif Arpacıoğlu ve Deniz Tunç’tan oluşan “Atatürk Robotic” takımı birinci, Poyraz Öztok ve Murat Halim Kömürcü’den oluşan “Geleceğin Enerjisi” takımı ikinci, Şifagülsüm Koca ve Beyzagül Taşkın’dan oluşan “Wabi Sabi” takımı ise üçüncü oldu.

- "81 ilde 260 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 6 yıl önce başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarını Kodlayanlar projemizle tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 260 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Eğitimlerin yanı sıra hackathon ve fikir maratonlarıyla da çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefliyoruz. Günümüzde sürdürülebilir şehir yaşamının önemi her geçen gün artıyor. Buna paralel olarak, akıllı şehir uygulamaları hızla yaygınlaşıyor. Biz de ‘BEST4City: Akıllı Şehirler Hackathonu’ adıyla düzenlediğimiz etkinlikte lise öğrencilerine doğayla uyumlu akıllı bir şehirde yaşamak için fikir üretme imkânı sunduk. Ödüle layık görülen tüm takımları kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise akıllı şehirlerin, 2030 hedefleri için önemli bir yer tuttuğunu aktararak, "İklim krizine karşı olan savaşımızda teknolojinin yeri çok büyük. Eğitimlerimizin somut çıktıları olan hackathon’larda çocukların geliştirdiği projeler ile umudumuz giderek artıyor. ‘BEST4City: Akıllı Şehirler Hackathonu’nda da takımların geliştirdiği akıllı şehir projeleri çocukların bu konuya ilgisinin yüksek olduğunu bizlere tekrar gösteriyor. Sürdürülebilir bir gezegen için hem çocukların teknoloji becerilerini geliştirmeye hem de sürdürülebilirliğin önemini anlatmaya devam edeceğiz. Etkinliğe katılan projelerin hayata geçmesi için de elimizden gelen tüm mentorluk desteğini sürdüreceğiz. İlk 3'e giren takımlara başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Teknoloji çeki hediye edildi

Verilen bilgiye göre, “BEST4City: Akıllı Şehirler Hackathonu” kapsamında öğrencilere 2 gün boyunca akıllı şehirler, üç boyutlu tasarım, iş kanvası, yalın kanvas, Ardunio programlama platformu gibi konularda eğitimler verildi. İkinci günün sonunda jüri sunumları yapıldı ve ilk 3’e giren takımlar belirlendi. Hackathon kapsamında öğrenciler gönüllü eğitmenler, Habitat Derneği çalışanları ve Türkiye Vodafone Vakfı gönüllülerinden mentorluk desteği aldı.

Hackathon birincisi “Atatürk Robotic” takımının projesinde, çöpe atılan atıklar geri dönüşüm için farklı alanlara ayrılıyor. Görü işleme teknolojisinin kullanıldığı projede, kutuya atılan çöplerin karşılığında kişiler “Garbage Coin (Çöp Parası)" adı verilen kripto paradan kazanıyor.

İkinci gelen “Geleceğin Enerjisi” takımının geliştirdiği proje, topraktaki mineral oranını anında tespit ederek uygun tarım yöntemlerini belirleyen bir akıllı robot içeriyor.

Üçüncü takım “Wabi Sabi”nin projesi ise havadaki nemi yakalayan bir robottan oluşuyor. Güneş enerjisiyle çalışan robot, dışarıdan enerjiye ihtiyaç duymuyor.

Hackathonu kazanan öğrencilere fikir ve projelerini geliştirmeleri için ödül olarak teknoloji çekleri verildi. Birinci olan takıma 15 bin TL, ikinci olan takıma 10 bin TL ve üçüncü olan takıma 5 bin TL değerinde teknoloji hediye çekleri sunuldu.

