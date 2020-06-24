Yarış atlarının otları Muş’tan

Muş’ta geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, bereketli tarlalarda yetiştirdikleri yonca ve otları balya haline getirerek kamyonlarla hipodromlara gönderiyor.

Türkiye’nin önemli tahıl üretim merkezlerinden olan Muş Ovası’nda, çiftçilerin sıcak havada ot biçme mesaisi başladı. Hayvanlarının kışlık ihtiyacını karşılamak için sabahın erken saatlerinde tarlalara geçen çiftçiler, kış hazırlıklarına başladı. Korkut ilçesine bağlı Konakdüzü köyünde çiftçilik yapan Alaattin Mutlu, bu yıl Muş ve çevresinde yağış miktarının geçen yıla göre artığını ve tarım alanlarındaki verimliliği de olumlu etkilendiğini söyledi.

Ot biçiminin her yıl olduğu gibi bu yılda da mevsiminde başladığını anlatan Mutlu “Burada biçtiğimiz otu balya haline getirerek kamyonlara yükleyerek yarış atları için Ankara, Adana ve Şanlıurfa’daki hipodromlara gönderiyoruz” dedi.

Sabah erken saatlerde güneş altında ot balyalarını kamyonlara yüklemeye başladıklarını ifade eden Turan Mutlu da, “Günlük yevmiye ile çalıştığımız için erken saatlerde başlayarak akşam saatlerine kadar güneş altında kamyonları yüklüyoruz. İlkbahar aylarında geçimimizi tarlalarda çalışarak sağlıyoruz. Hava çok sıcak olmasına rağmen çalışmak zorundayız. Bölgede başka iş bulmak mümkün değil. Köyde yaşadığımız için tarlada, bahçede ve inşaatlarda çalışmak zorundayız” diye konuştu.



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