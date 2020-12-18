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  4. Yaris üretimi 4 milyon adede ulaştı

Yaris üretimi 4 milyon adede ulaştı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.12.2020 20:17 | Son Güncelleme

Yaris üretimi 4 milyon adede ulaştı

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın Fransa’daki fabrikası, 4 milyonuncu Yaris üretimini gerçekleştirdi.

Toyota açıklamasına göre, 4 milyonuncu model kırmızı ve siyah bi-tone renkler ile dördüncü nesil hibrit motor sistemine sahip. Bu otomobilde aynı zamanda segmentinin lider aktif ve pasif güvenlik özellikleri standart olarak bulunuyor.

1999’da tanıtılan 2000 senesinde Yılın Otomobili seçilen Yaris, Toyota için satış ve marka profilini yükseltme açısından büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Her geçen yıl satışlarını artıran Yaris’in, 2019’da üçüncü jenerasyonu, Avrupa’da 224 bin civarında satış elde ederek Toyota’nın Avrupa satışlarının yüzde 22’sini temsil etti ve segmentinde ise yüzde 8 pay aldı.

Avrupa’da üretilen dört milyonuncu Yaris ise dördüncü nesil model oldu. Dördüncü nesil Toyota Hibrit Sistemiyle donatılan ve 116 HP güç üreten Yaris, 3.7 lt/100 km ve 85 g/km CO2 emisyonu ile segmentinin en düşük tüketimi ile CO2 emisyonunu sunuyor.

Yaris, DNA’sı korunarak geliştirilen güvenlik donanımları ile segmentinin en güvenli aracı oldu. Avrupa’da B segmentinde sınıfında bir ilk olarak ön orta hava yastığının adapte edilmesiyle birlikte 2020 SAFETYBEST ödülünün de sahibi olan Yaris, en son versiyon Toyota Safety Sense ile donatıldı.

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