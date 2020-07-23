Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) her yıl düzenlediği yarışmada finale kaldıklarını, İTÜ Arı Teknokent'ten yatırım desteği kazandıklarını belirten Oran, "Aldığımız destek, filament üretim hattını kurmaya yetmiyordu. Biz de yarışmalara katılmaya devam ettik. Katıldığımız yarışmalardan kazandığımız ödüllerle filament üretim hattını kurduk. KOSGEB'e de başvurup aldığımız destekle işletmemizi faaliyete geçirdik." dedi.

SITKI YILDIZ - Yalova'da iki genç girişimci tarafından yarışmalardan kazandıkları para ödülleri ve KOSGEB desteğiyle kurulan tesis te, 3 boyutlu yazıcı larda kullanılan filament ( termoplastik madde) üretiliyor.

Oran, yarışmalar ile KOSGEB desteğinden gelen toplam 400 bin lirayı bu yatırıma harcadıklarını anlattı.

Türkiye'de filament üreten birkaç firma bulunduğunu ve bu sarfiyat malzemesinin, maliyeti daha hesaplı olduğu için Uzak Doğu ülkelerinden ithal edildiğini dile getiren Oran, şöyle devam etti:

"Yerli bir firma olarak öncelikli hedefimiz bu ithalatın azaltılmasını sağlamak. Daha sonra ise katma değerli ürünleri ihraç etmek istiyoruz. İki yılda filamentlerin Ar-Ge'sini tamamlayıp satışına başladık. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ciddi bir talep oldu. Bu yoğunluğu karşılayabilmek için 3 vardiya şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü 3D yazıcılar, siperlik maske üretimlerinde çok fazla kullanılıyor. O yüzden de bizim gibi yerli üreticiler bu açığı kapatmaya çalışıyor."

- ABD'ye ihracata hazırlanıyorlar

İlk kurdukları üretim hattının aylık 3 ton kapasiteye sahip olduğunu aktaran Oran, bu nedenle yeni hat için yatırım desteği aldıklarını belirtti.

Kapasite artışına giderek 10 tonluk üretim yapabilecek güce ulaştıklarını bildiren Oran, "Aksa Akrilik bize yatırım desteğinde bulundu. Biz de bu destekle yeni üretim hattını aldık. Bu yeni üretim hattı Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Farklı gramajlarda 10 kilogramlık filament sarımı yapabileceğiz." diye konuştu.