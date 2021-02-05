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Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

05.02.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından verildi.Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ın yanı sıra dereceye giren öğrenciler ve öğretmenler katıldılar.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından verildi.
Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ın yanı sıra dereceye giren öğrenciler ve öğretmenler katıldılar. Resim dalı Tekirdağ il birincisi Emlak Konut Ergene Vadisi İlkoklulu öğrencisi Meriç Emel Ravalı, şiir dalı Tekirdağ il birincisi Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Abdullah Öğücü Ortaokulu öğrencisi Buse Naz Mutlu, kompozisyon dalı Tekirdağ il birincisi Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beyzanur Akdoğan ile aynı yarışmada Tekirdağ il ikincisi olan Şehit Metin Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşe Ersoy’a ödülleri Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından verildi.
Öğrencileri başarılarından ötürü kutlayan Müdür Erdoğan, hem öğrencileri hem de öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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