YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Yarıyıl tatilinde camiye giden çocuklar cami imamı tarafından ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde camiye giden çocuklar cami imamı tarafından ödüllendirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.02.2020 08:53 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde yarıyıl tatilinde aralıksız olarak camiye giden ve eğitim alan öğrenciler cami imamı tarafından ödüllendirildi.Yarıyıl tatilinde"Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında Emet ilçesi 3.

Yarıyıl tatilinde camiye giden çocuklar cami imamı tarafından ödüllendirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde yarıyıl tatilinde aralıksız olarak camiye giden ve eğitim alan öğrenciler cami imamı tarafından ödüllendirildi.
Yarıyıl tatilinde"Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında Emet ilçesi 3. Etap TOKİ Emir Hoca Camii tarafından düzenlenen organizasyona katılan çocuklar ödüllendirildi.
Tatilde vakit namazlarını camide kılan ve sureleri ezberleyen öğrenciler Cami İmamı Murat Pekmezci tarafından ödüllendirildi.
Pekmezci yaptığı açıklamada, ’’Çocuklarımız bu kısa sürede de olsa namaz sürelerini öürenip namaz kılmanın tadına varmayı bildiler. Amacımız inançlı bir nesil yetişmesi için gayret göstermek. Çocuklarını her gün camimize gönderen velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim’’ dedi.

Yarıyıl tatilinde camiye giden çocuklar cami imamı tarafından ödüllendirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

İzmir’de yıldızlar geçidi

İzmir’de yıldızlar geçidi

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:19
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

İlginizi Çekebilir

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.