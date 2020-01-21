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  4. Yarıyıl tatilinde okullar ilaçlanacak

Yarıyıl tatilinde okullar ilaçlanacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla ilçe genelindeki okullarda ilaçlama çalışması yapacak.Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Yarıyıl tatilinde okullar ilaçlanacak

Melikgazi Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla ilçe genelindeki okullarda ilaçlama çalışması yapacak.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kış dönemi haşarat ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve bir telefon ile ekiplerin ilaçlama yaptıklarını söyledi.
Kış aylarında haşarat ile mücadeleye devam
Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan ilköğretim ve lise okullarının yarıyıl tatili süresince haşarata karşı ilaçlama çalışmalarının yapılacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Özelikle kış aylarında kalorifer dairesi, çatı katları, bodrum ve kömürlüklerde ilaçlama çalışması yapılıyor. Bina yöneticilerinin telefon ile isteklerini bildirmeleri halinde hemen ilaçlama gerçekleştirilmektedir. Okullarda sınıflar, spor salonları, kütüphane, kantin ile idare odaları ilaçlanıyor. İnsan sağlığına zararsız olan ilaçlarla yapılan ilaçlama hizmetiyle okul binalarında hijyen temizliğine önem verilerek, öğrencilerimizin sağlığının korunmasını hedefliyoruz.” dedi.
Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin böceklere karşı kış dönemi çalışmalarını hem larva hem de ergin ve yetişkin dönemlerde etkin şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yine ilçe sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Yarıyıl tatilinde okullar ilaçlanacak

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