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Yarıyıl tatilini, gençlik kütüphanelerinde değerlendiriyorlar

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi, nitelikli ortamda öğrencilerin akademik kariyerlerine büyük katkı sağlayan ilçe genelindeki 20 gençlik kütüphanesinin kapısını yarıyıl tatilinde de açık tuttu.

Yarıyıl tatilini, gençlik kütüphanelerinde değerlendiriyorlar

Şehitkamil Belediyesi, nitelikli ortamda öğrencilerin akademik kariyerlerine büyük katkı sağlayan ilçe genelindeki 20 gençlik kütüphanesinin kapısını yarıyıl tatilinde de açık tuttu. ,
Binlerce öğrenci, akademik başarılarını artırmak için gençlik kütüphanelerinde ders çalışıyor.
Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki gençlik kütüphaneleri, eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi tatil dönemlerinde de öğrencilerin en büyük destek noktası olmaya devam ediyor. Öğrencilerin, amaçladıkları başarıyı elde edebilmeleri için ilçenin 20 farklı noktasında bulunan gençlik kütüphanelerinin kapısını 365 gün açık tutan Şehitkamil Belediyesi, eğitim konusundaki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamlarının yanı sıra öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanları arttırarak çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, gençlik kütüphanelerinde öğrencilerin ders dinlemeleri ve dijital ortamda araştırma yapabilmesi için internet imkanı da sağlanıyor. Ayrıca öğrencilere ücretsiz çay ve kek de ikramı da yapılıyor.
Günlük yaklaşık 500 öğrenci yararlanıyor
Merveşehir Gençlik Kütüphanesinde görevli Öğretmen Hasan Kaya, merkezin 08:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet verdiğini kaydetti. İsteyen her öğrencinin kütüphaneden yararlanabileceğini kaydeden Kaya, “Malum okullarımız yarıyıl tatiline girdi ve şu an 15 günlük tatil dönemindeyiz. Bu 15 günlük tatil döneminde öğrencilerimiz yoğun bir şekilde kütüphanemize gelerek buradan en iyi şekilde yararlanıyor. Öğrencilerimiz, burada hem birinci dönem işledikleri dersleri tekrarlıyor hem de ikinci döneme hazırlanıyor. Biz de öğrencilerimize elimizden gelen desteği sunuyoruz. Günlük ortalama 500 öğrencimiz kütüphanemize geliyor. Kütüphanelerimizde öğrencilerimize yoğun bir şekilde hizmet veriyoruz. Öğrencilerimize Şehitkamil Belediyesi olarak elimizden
Birçok konuda desteklerini alıyorum gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.
Gençlik kütüphanesinden faydalanan Hamza Demez, “Lise son sınıfı öğrencisiyim. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte talimizi en iyi şekilde değerlendirmek adına Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan Merveşehir Gençlik Kütüphanesi’ne geliyorum. Burada okulda ilk dönemde işlediğimiz tersleri tekrarlıyoruz ve ikinci dönemin derslerine burada şimdiden çalışıyoruz. Bunun yanı sıra üniversiteye hazırlanıyorum. Burada hocalarımızdan da birçok konuda desteklerini alıyorum. Belediyemizin bizlere vermiş olduğu bu imkanlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Sehitkamil
Çağan Eczanesi
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Flora Eczanesi
Sehitkamil
Gülşen Çayırlı Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
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B.Özdogan Eczanesi
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