YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Yarseli Göletinde sular çekildi

Yarseli Göletinde sular çekildi

HATAY HABERLERİ  | 16.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

Hatay’da bulunan Yarseli Göletinde, su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Hatay’da bulunan Yarseli Göletinde, su seviyesi düşmeye devam ediyor. Göletteki su seviyesi düşse de göçmen kuşlar Yarseli Göletinden vazgeçmiyor.
Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi’nde bulunan Yarseli Göletinde, sonbaharın habercisi Eylül ayının gelmesine rağmen sıcak havalardan kaynaklı olarak sular çekilmeye devam ediyor. Çevresinde bulunan yaklaşık 20 mahallede 8 bin hektarlık arazilerin sulanmasında kullanılan Yarseli Göletinin su seviyesinde düşüş yaşanıyor.
Türkiye genelinde etkili olan sıcak havalar nedeniyle göletteki su seviyesi giderek azalırken, göçmen kuşlar azalan su seviyesine rağmen Yarseli Göletinden vazgeçmiyor. Gölette görsel şölen oluşturan göçmen kuşlar, alanda hem serinliyor hem de besleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
İlave su şebekesi hatları yapılıyor
İlave su şebekesi hatları yapılıyor

Hatay Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:12
Öğle
12:35
İkindi
16:05
Akşam
18:49
Yatsı
20:03

Hatay Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Eda Eczanesi
Antakya
Mengüllüoglu Eczanesi
Antakya
Tülay Eczanesi
Antakya
Türker Eczanesi
Antakya
Bora Eczanesi
Iskenderun
Karaalı Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kaymakam Tekbıyıkoğlu'ndan Şehit Ailesine Ziyaret
Kaymakam Tekbıyıkoğlu'ndan Şehit Ailesine Ziyaret
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Çukurova’nın şifa kaynağı: Hambeles meyvesi
Çukurova’nın şifa kaynağı: Hambeles meyvesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.