Yarseli Göletinde sular çekildi

Hatay’da bulunan Yarseli Göletinde, su seviyesi düşmeye devam ediyor. Göletteki su seviyesi düşse de göçmen kuşlar Yarseli Göletinden vazgeçmiyor.

Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi’nde bulunan Yarseli Göletinde, sonbaharın habercisi Eylül ayının gelmesine rağmen sıcak havalardan kaynaklı olarak sular çekilmeye devam ediyor. Çevresinde bulunan yaklaşık 20 mahallede 8 bin hektarlık arazilerin sulanmasında kullanılan Yarseli Göletinin su seviyesinde düşüş yaşanıyor.

Türkiye genelinde etkili olan sıcak havalar nedeniyle göletteki su seviyesi giderek azalırken, göçmen kuşlar azalan su seviyesine rağmen Yarseli Göletinden vazgeçmiyor. Gölette görsel şölen oluşturan göçmen kuşlar, alanda hem serinliyor hem de besleniyor.

