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Yaş incir tezgahları süslüyor

BİLECİK HABERLERİ  | 10.09.2020 12:59 | Son Güncelleme

Bilecik’te pazar tezgahlarında yerini alan ve kilosu 8 liradan satılan inciri 1-2 lira çok az kârla müşterilerine sunduklarını anlatan satıcılar, ürünün bozulmasından korktukları için bu az kazanca razı olduklarını anlatıyorlar.Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda sezonun ilk incirini gören vatandaşların yüzü gülüyor.

Bilecik’te pazar tezgahlarında yerini alan ve kilosu 8 liradan satılan inciri 1-2 lira çok az kârla müşterilerine sunduklarını anlatan satıcılar, ürünün bozulmasından korktukları için bu az kazanca razı olduklarını anlatıyorlar.
Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda sezonun ilk incirini gören vatandaşların yüzü gülüyor. Bu lezzetli sağlık açısandan çok faydalı ürünün fiyatından satıcı da alıcı da pek memnun görülmüyor. Vatandaşlar pahalılıktan dert yanarken, satıcılar da hassas olan ürünün bozulmaması için 1-2 lira çok az bir kârı kabullenmek zorunda kaldıklarını anlatıyorlar. Yaş incirin kilosunun 8 lira olmasına rağmen satışların çok iyi olduğunu söyleye satıcısı Mustafa Han, "İncirimiz, Aydın’ın Buharkent ilçesinden geliyor. İncir şuan yerinde 6 ile 7 TL arasında toptan satılıyor. Bu sene bizler inciri para kazanmak için en az 10 TL’ye satmamız lazım. O da mümkün olmuyor. Hassas olan incirin elimizde kalıp bozulacağına bu fiyatlara satıyoruz. Şuan incirin en tatlı zamanı ve yenilecek zamanı. Müşteri fiyattan biraz şikayetçi, ama satışlar iyi. Yerli incir çıktığında fiyatları düşecek" dedi.

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