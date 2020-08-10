Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Temmuz ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41 artış ile 185,9 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde Birlik olarak 44,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

7 aylık yaş meyve ve sebze ihracatı 1,36 milyar dolar

Başkan Nejdat Sin, milli ekonomiye net döviz girdisi sağlayan sektörler arasında ilk sıralarda yer alan yaş meyve sebze sektörünün korona virüs salgını sürecinde dahi ihracat performansını sürekli yükselterek Türkiye’ye döviz kazandırmaya devam ettiğini vurguladı. Türkiye’nin Ocak-Temmuz ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyar 364 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini açıklayan Başkan Sin, 2020’nin ilk 7 ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ise yüzde 18 artışla 554,7 milyon dolarlık dış satıma ulaştığını bildirdi.

Temmuzda 181 bin ton ürün ihraç edildi

Yaş meyve sebze ihracatında temmuz bereketi yaşandığını vurgulayan Başkan Sin, “Temmuz ayında 181 bin 681 ton ürünü ihracat pazarlarına ulaştıran sektörümüz, Türkiye’ye 185,9 milyon dolar gelir sağladı. Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye’de koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’miz ise 62,9 ton ürün ihraç ederek 44,2 milyon dolar gelir elde etti. Yüzde 25’lik artış sağlayan Birliğimiz sektör ihracatına yüzde 24 oranında destek verdi” dedi.