Yaş meyve ve sebzede yılın ilk yarısında ihracat rekoru

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, küresel talep daralmalarına ve tedarik zincirinde kırılmalara neden olan Covid-19 pandemisinin etkili olduğu 2020 yılının ilk yarısında yaş meyve sebze sektörünün yüzde 22 artış ve 1 milyar 179 milyon dolar ile ihracat rekoruna imza attığını bildirdi. Başkan Nejdat Sin, Türkiye genelinde sektörün koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin aynı dönemde yüzde 17 artış yakalayarak 510 milyon 783 bin dolarlık ihracat performansına ulaştığını açıkladı.

Hükümetin devreye aldığı ekonomik tedbirler ve uygulamaya koyduğu inovatif çözümler sayesinde Türk yaş meyve sebze ihracatçılarının Covid-19 salgınını fırsata çevirdiğini dile getiren Başkan Sin, 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde de üreticilerin alın teri ve emeğinin dış pazarlarda en yüksek değerde satılması için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti. İlk yarıda en çok ihraç edilen ürün domates

Yaş meyve sebze sektörünün yılın ilk yarısında 1 milyon 767 bin ton ürünü dış pazarlara ulaştırdığını söyleyen Başkan Sin, “Ülkemiz Ocak-Haziran döneminde 529 bin ton meyve ihraç ederek yüzde 27 artış ile 462 milyon dolar gelir sağladı. Aynı dönemde 590 bin tonluk sebze ihracatımızda yüzde 11 artış kaydedip 378,7 milyon dolar kazanç elde ettik. Sektörümüzün en çok ihraç ettiği ürünler arasında yüzde 8 artış ve 192,9 milyon dolar değer ile domates birinci sırada geldi. Bunu yüzde 14 artış ve 144,8 milyon dolar değer ile kiraz-vişne, yüzde 67 artış ve 125,7 milyon dolar değer ile mandarin takip etti. En fazla ihracat artışı elde ettiğimiz ürünlere baktığımızda ilk üç sırada yüzde 121 artış ve 10,2 milyon dolar değer ile armut, yüzde 94 artış ve 60,5 milyon dolar değer ile portakal, yüzde 73 artış ve 16,4 milyon dolar değer ile karpuz yer aldı.” dedi.

Ana pazarlar Rusya, Almanya ve Romanya

2020’nin ilk yarısında Türkiye’nin en fazla meyve ve sebze ihraç ettiği ülkeleri ele alan Başkan Sin, ilk sırada yüzde 32 artış ve 397,1 milyon dolar değer ile Rusya’nın geldiğini, yüzde 4 artış ve 118,6 milyon dolar değer ile Almanya’nın ikinci, yüzde 35 artış ve 102,7 milyon dolar ile Romanya’nın üçüncü sırada yer aldığını aktardı. Başkan Sin, Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat artışı kaydettikleri ülkelerin ise yüzde 153 artış ve 31,6 milyon dolar değer ile Polonya, yüzde 78 artış ve 20,7 milyon dolar değer ile Gürcistan, yüzde 57 artış ve 82,4 milyon dolar değer ile Ukrayna olduğunu duyurdu. En fazla ihracat artışı Polonya, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 6 aylık ihracatını da değerlendiren Başkan Sin, “2020 yılının ilk yarısında en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında 202,6 milyon dolar ile Rusya yer aldı. Rusya’ya yönelik ihracatımızda yüzde 37’lik artış sağlamayı başardık. İkinci sırayı yüzde 34 artış ve 53,6 milyon dolar değer ile Romanya, üçüncü sırayı yüzde 62’lik artış ve 40,7 milyon dolar değer ile Ukrayna aldı. Söz konusu dönemde ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkeler yüzde 153 artış ve 20,7 milyon dolar değer ile Polonya, yüzde 120 artış ve 5,28 milyon dolar değer ile Hollanda, yüzde 75 artış ve 5,55 milyon dolar değer ile Birleşik Krallık oldu.” diye konuştu.