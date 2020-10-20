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Yasa dışı bahis sanıklarının yargılanmasına başlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 20.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

Muğla merkezli 3 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiası ile haklarında 7258 sayılı kanuna muhalefet suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan 48 sanığın ilk davası görüldü.Polis ekiplerince yaklaşık 10 ay süren çalışmanın ardından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Muğla, İzmir ve Denizli’de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 100’ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konulmuştu.

Yasa dışı bahis sanıklarının yargılanmasına başlandı

Muğla merkezli 3 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiası ile haklarında 7258 sayılı kanuna muhalefet suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan 48 sanığın ilk davası görüldü.
Polis ekiplerince yaklaşık 10 ay süren çalışmanın ardından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Muğla, İzmir ve Denizli’de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 100’ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konulmuştu. Adreslerde yapılan aramada 43 bin lira, 4 kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 26 kişiye de yasa dışı bahis oynamaktan toplam 130 bin lira para cezası kesilmişti. Tutuksuz olarak yargılanan toplam 48 sanığın ilk davası Muğla Adliyesi’nde görüldü. Mahkeme davayı ileri bir tarihe erteledi.

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