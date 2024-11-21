MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasa dışı bahis soruşturmasında 3. dalga! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ardından 5 fenomen için iddianame hazır

Yasa dışı bahis soruşturmasında 3. dalga! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ardından 5 fenomen için iddianame hazır

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.11.2024 13:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'la başlayan ve birçok fenomenin adının geçtiği yasa dışı bahis soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturmada adı geçen 5 fenomen hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında 3. dalga! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ardından 5 fenomen için iddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma hızla devam ediyor. Soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasına karar verilmişti.

soruşturma

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmada 3. dalga için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve teşviki suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sosyal medya fenomenleri Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar hakkında iddianame hazırladı.

Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

yasin obuz

YASİN OBUZ İÇİN YAKALAMA

Survivor ve MasterChef gibi yarışmalarla ün kazanan Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıkmıştı.

Adresine gidilen ancak adresinde bulunmayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı ortaya çıktı. Savcılık Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini talep etti.

7 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Yasin Obuz'un yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

MSB'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili yeni açıklama! Atatürk'ün sözünü hatırlattı

MSB'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili yeni açıklama! Atatürk'ün sözünü hatırlattı

Bu vergiyi ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz!

Bu vergiyi ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz!

'Köylerde, kırsallarda cinsellik...' diyerek hiç çekinmeden anlattı! O saydıkça Nur Viral utandı! Canlı yayında ilginç sohbet

'Köylerde, kırsallarda cinsellik...' diyerek hiç çekinmeden anlattı! O saydıkça Nur Viral utandı! Canlı yayında ilginç sohbet

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.