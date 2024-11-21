Yasa dışı bahis soruşturmasında 3. dalga! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ardından 5 fenomen için iddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma hızla devam ediyor. Soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasına karar verilmişti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmada 3. dalga için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve teşviki suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sosyal medya fenomenleri Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar hakkında iddianame hazırladı.

Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

YASİN OBUZ İÇİN YAKALAMA

Survivor ve MasterChef gibi yarışmalarla ün kazanan Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıkmıştı.

Adresine gidilen ancak adresinde bulunmayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı ortaya çıktı. Savcılık Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini talep etti.

7 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Yasin Obuz'un yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.