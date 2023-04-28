Yasa dışı göç yolculuğunun Ankara ayağına operasyon

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden Ağrı ve Van'dan Türkiye'ye kaçak giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik Ankara'da operasyon düzenledi.

Ekiplerin uzun süreli takipleri sonucunda başlatılan operasyonda, Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve değişik yöntemlerle Ankara'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin transferine "aracılık" yapan 4 şüpheli tespit edildi.

Söz konusu şüphelilerden E.A.Ş, T.C. ve M.S.A'nın Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) taksi şoförlüğü yaptığı, diğer şüpheli R.A'nın ise otogar içerisinde büfe işlettiği belirlendi.

Şüphelilerin, para karşılığında Ankara sınırına getirilerek bırakılan düzensiz göçmenlerin kent içerisinde ve otogardan başka illere ulaşımlarını organize ettikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenlere sahte geçici kimlik belgeleri de hazırladıkları belirlenen şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan operasyon kapsamında Ankara, Kocaeli ve Çankırı'da 100 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

