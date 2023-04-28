YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yasa dışı göç yolculuğunun Ankara ayağına operasyon

Yasa dışı göç yolculuğunun Ankara ayağına operasyon

28.04.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve değişik yöntemlerle Ankara'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin transferini sağlayan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden Ağrı ve Van'dan Türkiye'ye kaçak giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik Ankara'da operasyon düzenledi.

Ekiplerin uzun süreli takipleri sonucunda başlatılan operasyonda, Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve değişik yöntemlerle Ankara'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin transferine "aracılık" yapan 4 şüpheli tespit edildi.

Söz konusu şüphelilerden E.A.Ş, T.C. ve M.S.A'nın Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) taksi şoförlüğü yaptığı, diğer şüpheli R.A'nın ise otogar içerisinde büfe işlettiği belirlendi.

Şüphelilerin, para karşılığında Ankara sınırına getirilerek bırakılan düzensiz göçmenlerin kent içerisinde ve otogardan başka illere ulaşımlarını organize ettikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenlere sahte geçici kimlik belgeleri de hazırladıkları belirlenen şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan operasyon kapsamında Ankara, Kocaeli ve Çankırı'da 100 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da sahte içki operasyonunda 3 kişiye adli işlem yapıldıAnkara'da sahte içki operasyonunda 3 kişiye adli işlem yapıldı
Balıkesir'de sağanak nedeniyle zarar gören köprü ulaşıma kapatıldıBalıkesir'de sağanak nedeniyle zarar gören köprü ulaşıma kapatıldı
Tokat'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandıTokat'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
aşti ortadoğu

Ankara Namaz Vakitleri 28 Nisan Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:46
Öğle
12:51
İkindi
16:39
Akşam
19:46
Yatsı
21:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Cuma

Hayat eczanesi
Haymana
Güzeltepe eczanesi
Cankaya
Elmadağ eczanesi
Elmadag
Buse eczanesi
Golbasi
Nur eczanesi
Camlidere
Gökmen eczanesi
Cankaya
Çalişkan eczanesi
Ayas
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.