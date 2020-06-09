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Yasa dışı kenevir ekimine geçit yok

MALATYA HABERLERİ  | 09.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

Malatya’da yasadışı kenevir ekimine izin verilmezken, bir şahsın bahçesinde 170 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Akçadağ İlçesine bağlı bir mahallede yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı.

Malatya’da yasadışı kenevir ekimine izin verilmezken, bir şahsın bahçesinde 170 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Akçadağ İlçesine bağlı bir mahallede yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 170 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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