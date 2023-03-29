Yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Devrek ilçesinde yasa dışı olarak silah imal edip satışının yapıldığı bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti.

Söz konusu eve yapılan operasyonda 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca gövdesi, 2 adet tabanca namlusu, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kısa tipli 38 kalibre tek kırma av tüfeği, 1 adet yarı otomatik 12 kalibre av tüfeği, 1 adet tüfek el kundağı, 1 adet 10’lu av tüfeği şarjörü, 1 adet 5’li av tüfeği şarjörü, 1 adet yivsiz av tüfeği namlusu, 1 adet av tüfeği gövdesi, 111 adet farklı markalarda 12 kalibre av tüfeği fişeği, 4 adet 36 kalibre av tüfeği fişeği, 1 adet avcı bıçağı, 2 adet tabanca sürgü kapağı, 36 adet icra yayı, 3 adet şarjör yayı, 1 adet tabanca tetik tertibatı, 1 adet şeffaf kavanoz içerisinde uyuşturucu madde, 1 adet metal kutu içerisinde uyuşturucu madde tohumları, çok sayıda tabanca üretimi ve onarımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli teknik yapı malzemeleri mengene, eğe, şarjlı matkap, freze çakısı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.İ. (41) hakkında yasa dışı silah ticareti yapmak ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak suçlarından adli soruşturma başlatıldı. Şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

