Yasa dışı yollardan yurda sokulmak istenirken el konulan hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesinde, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenirken gümrüklerde ele geçirilen 12 makak maymunu 4 dikenli ejder ve 3 yılan koruma altına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 12 makak maymun yavrusu ve İstanbul'da ele geçirilen 4 dikenli ejder ile 3 yılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı ve İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri ekiplerince Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koruma altına alınan hayvanlarla yakından ilgilendi, bir kısmını meyveyle besledi.

Şahin, gazetecilere, maymunlar için hem yazlık hem de kışlık barınma yerlerinin olduğunu söyledi.

Bakanlığın bu anlamda Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne çok güvendiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Herkesin emaneti bizde olunca da büyük bir sorumluluğun altına girmiş oluyoruz. Her hayvanımız doğal ortamında nasıl büyüyor ve ihtiyacı ne ise buna karşılık gelecek bir anlayışla hareket ediyoruz. Son zamanlarda yasa dışı yollarla çok sayıda hayvan yakalanmaya başlandı. Bu bazen bir yılan ya da bir maymun olabiliyor. Hayvanlar yakalandığında bize hemen haber veriliyor ve bize geliyor. Sağlık durumlarını öğrenmek adına veteriner hekimlerimiz devreye giriyor. Akabinde uygun koşullar ne ise her hayvan çeşidine göre ihtiyaçlar gideriliyor."