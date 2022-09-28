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  4. Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

28.09.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan incelemede yakalananlardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.

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