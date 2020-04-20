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Yasağa rağmen 2 bin 500 metre balık ağı ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 20.04.2020 12:13 | Son Güncelleme

Malatya’da iç sularda balık avı yasak dönemi olmasına rağmen drone ile yapılan denetimlerde 2 bin 500 metre balık ağı ele geçirildi.1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında, iç sularda sazangillere ait balık avcılığı yasak olması nedeni ile avcılık kontrolleri aralıksız olarak devam ediyor.

Malatya’da iç sularda balık avı yasak dönemi olmasına rağmen drone ile yapılan denetimlerde 2 bin 500 metre balık ağı ele geçirildi.
1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında, iç sularda sazangillere ait balık avcılığı yasak olması nedeni ile avcılık kontrolleri aralıksız olarak devam ediyor. Karakaya Baraj Gölünde su ürünleri kontrol teknesiyle ve sahil boyunca drone desteğiyle yapılan denetimlerde gölde atılı halde 2 bin 500 metre uzunluğunda balık ağı ele geçirildi.
Denetimler hakkınd abilgi veren Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, "Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personellerince, su ürünleri kontrol teknemiz ile yapılan denetimde Karakaya Baraj Gölünde yasak avlanmaya karşı gölde ve sahil boyunda gün boyu yapılan taramalarda Boran ve Hasırcı Mahalleri sınırlarında gölde atılı halde toplamda 2 bin 500 metre balık ağı sudan çıkarılmıştır. Balık ağına el konulmuş ve ağa takılan sazan balıkların tekrar göle bırakımı gerçekleştirilmiştir. Yasak dönemi boyunca su ürünleri kontrollerimiz ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi.

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