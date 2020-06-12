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Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

AYDIN HABERLERİ  | 12.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde yasak avlandıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalanan iki kişiye 4 bin 130 TL idari para cwezası uygulanırken, şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı.Ülke genelinde kara avcılığı sezonunun kapanmasının ardından Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

Aydın’ın Germencik ilçesinde yasak avlandıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalanan iki kişiye 4 bin 130 TL idari para cwezası uygulanırken, şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Ülke genelinde kara avcılığı sezonunun kapanmasının ardından Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri denetimlerine devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında Germencik’te gece 01.00 sularında kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Yapılan arama neticesinde yakalanan şahısların üzerinden 1 adet otomatik yivsiz av tüfeği ile 1 adet avlanılmış halde yaban tavşanı ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli idari işlemleri yapan ekipler, yaban hayatında meydana gelen tahribat nedeniyle 2 kişiye toplam 4 bin 130 TL. idari para cezası uyguladı.
“Denetimler devam ediyor”
Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Ülkemizde kara avcılığı faaliyetlerinin planlı, kontrollü ve sürdürülebilir olması amacıyla, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararları kapsamında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, tespit edilmiş avlaklarda, bilimsel çalışmalarla belirlenen kotalar dahilinde avcılık faaliyetlerine izin verilmektedir. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz Av Koruma ve Kontrol ekipleri 7 gün 24 saat esası ile av ve yaban hayatının sürdürülebilirliği amacıyla görev yapmaktadır. İlimizde, 2019-2020 Av Döneminde kara avcılığı faaliyetleri 1 Mart 2020 tarihinde sona ermiştir” ifadelerine yer verildi.

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

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