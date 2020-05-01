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Yasağa rağmen sokakta dans ettiler

ANTALYA HABERLERİ  | 01.05.2020 16:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir grup genç, yasağa rağmen sokağa çıkıp dans etti.

Yasağa rağmen sokakta dans ettiler

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir grup genç, yasağa rağmen sokağa çıkıp dans etti. Bir genç de saat 05.44'de çıktığı sokakta yalnız başına dans etti. Gençlerin cep telefonu kamerasıyla görüntülenen dansları sosyal medyadan paylaşıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 31 kentte uyguladığı sokağa çıkma yasağının ilk gününde ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde 6 genç, yasağa rağmen sokağa çıkıp dans etti. Profesyonel dansçıları andıran gençlerin uyumlu hareketleri dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen gençlerin dansı, sosyal medyada, "Millet güzel delirdi gerçekten" notuyla paylaşıldı.
Aynı bölgede bir gencin saat 05.44'te sokakta yaptığı dans da cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyadan yayınlandı

FOTOĞRAFLI

Yasağa rağmen sokakta dans ettiler

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