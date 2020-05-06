YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yasağa uymayan 20 şahsa 22 bin 953 lira ceza

Yasağa uymayan 20 şahsa 22 bin 953 lira ceza

SAMSUN HABERLERİ  | 06.05.2020 17:56 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde korona yasaklarına uymayan 20 şahsa 22 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.Bafra Kaymakamlığı emniyet ve jandarma birimlerinin yaptığı denetim ve kontrollerde 26 Nisan- 03 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yasağa aykırı hareket eden toplamda 15 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282.

Samsun’un Bafra ilçesinde korona yasaklarına uymayan 20 şahsa 22 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.
Bafra Kaymakamlığı emniyet ve jandarma birimlerinin yaptığı denetim ve kontrollerde 26 Nisan- 03 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yasağa aykırı hareket eden toplamda 15 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplam 16 bin 617 TL, 1 şahsa kapalı iş yerini açmaktan 3 bin 180 TL, 2 şahsa 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymamaktan 1578 lira, 2 pazar esnafına da maske takmamaktan 1 bin 578 TL para cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Samsun Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:19
Öğle
12:36
İkindi
16:29
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Bankalar Eczanesi
Ilkadim
Elif Eczanesi
Ilkadim
Esra Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.