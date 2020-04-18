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Yasağa uymayan 58 kişiye ceza uygulandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan toplam 58 kişiye, 174 bin 424 TL idari para cezası kesildi.Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ‘güven huzur uygulaması’ gerçekleştirildi.Kent merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile ilgili 289 şahıs, 188 market ve içerisinde bulunan 570 kişi, işyerlerinin kapatma saatleri ile ilgili 459 işyeri denetlendi.Yapılan kontrollerde 20 yaş altı yasağına uymayan 37 kişiye 116 bin 550 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişiye 53 bin 550 TL, market içerinde maske takmayan 1 şahsa 390 TL, işyeri kapatma saatlerine uymayan 2 işyerine 3 bin 542 TL, yüzde 50 taşıma kapasitesi kuralına uymayan 1 araç şoförüne 392 TL idari para cezası uygulandı.

Adıyaman’da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan toplam 58 kişiye, 174 bin 424 TL idari para cezası kesildi.
Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ‘güven huzur uygulaması’ gerçekleştirildi.
Kent merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile ilgili 289 şahıs, 188 market ve içerisinde bulunan 570 kişi, işyerlerinin kapatma saatleri ile ilgili 459 işyeri denetlendi.
Yapılan kontrollerde 20 yaş altı yasağına uymayan 37 kişiye 116 bin 550 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişiye 53 bin 550 TL, market içerinde maske takmayan 1 şahsa 390 TL, işyeri kapatma saatlerine uymayan 2 işyerine 3 bin 542 TL, yüzde 50 taşıma kapasitesi kuralına uymayan 1 araç şoförüne 392 TL idari para cezası uygulandı. Toplamda 58 kişiye 174 bin 424 TL idari para cezası kesildi.

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